Nova objava Igora Štimca nakon prijave BH klubova, evo što je poručio

xJorisxVerwijstx via Guliver

Igor Štimac ponovno se oglasio na društvenim mrežama nakon što su ga Sarajevo i Velež prijavili Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine.

Podsjetimo, ranije ovog tjedna Štimac je objavio status u kojem je komentirao političku situaciju u svijetu, završivši objavu pozdravom “Za dom spremni”.

Četiri dana kasnije Štimac je na svom Facebooku objavio pjesmu Walking on the Edge i uz hrvatsku zastavu napisao: ‘Jeste li ikada osjetili da hodate po rubu – na korak od pada, korak od leta? Ova pjesma je za sve one čiji su uzeti preteški, ali njihov duh se neće slomiti!!!’