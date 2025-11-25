Nova Layecova analiza: Jadranski derbi bez greške, evo spornih situacija iz 14. kola HNL-a

Podijeli :

Vincent Duterne Photonews via Guliver

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu situacija iz 14. kola Hrvatske nogometne lige.

Četiri su situacije sporne, s utakmice Slaven Belupo – Vukovar i Osijek – Lokomotiva.

“Situacija br. 1: SLAVEN BELUPO – VUKOVAR 1991 (51. minuta); kazneni udarac

U trenutku kad se gostujući igrač br. 10 kretao van kaznenog prostora kako bi primio loptu, branič br. 30 je startao na njega s leđa lijevom nogom ostvarivši jasan i značajan kontakt unutar kaznenog prostora.

Sudac ovaj prekršaj nogom nije primijetio te ga je VAR pozvao na pregled situacije (OFR) zbog potencijalnog kaznenog udarca.

Sudac je promijenio svoju odluku te ispravno dosudio kazneni udarac za gostujuću momčad.

Situacija br. 2: SLAVEN BELUPO – VUKOVAR 1991 (66. minuta); pogodak

Nakon udarca iz kuta loptu je glavom prema vratima uputio gostujući napadač br. 13. U trenutku kada je loptu dodirnuo glavom ona nije izašla preko zamišljene poprečne crte. U skladu s Pravilima nogometne igre lopta je bila unutar terena za igru te je pogodak ispravno postignut.

Situacija br. 3: OSIJEK – LOKOMOTIVA (28. minuta); druga opomena

Nakon što je dobio prvi žuti karton zbog preoštrog prekršaja u 4. minuti, igrač domaće momčadi br. 16 dobio je drugi žuti karton zbog još jednog preoštrog prekršaja tijekom nekontroliranog starta nad suparničkim igračem.

Smatramo da je ovaj prekršaj bio preoštar te da je zaslužio žuti karton, odnosno drugu opomenu.

Situacija br. 4: OSIJEK – LOKOMOTIVA (41. minuta); kazneni udarac

U trenutku kad je domaći branič br. 42 pokušavao izbiti loptu, nespretno je udario suparničkog igrača u potkoljenicu koja je bila u zraku.

Sudac, koji je bio idealno pozicioniran, brzo je procijenio situaciju, posebno mjesto prekršaja (unutar kaznenog prostora) i ispravno dosudio kazneni udarac za gostujuću ekipu.”