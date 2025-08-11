Nogometaši Rijeke krenuli u Irsku, u kadru je i Janković

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver

Nogometaši Rijeke krenuli su put Dublina, gdje će u utorak od 20:45 igrati protiv Shelbournea u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola Europa lige.

Đalovića i momčad čeka težak zadatak jer su Irci slavili na Rujevici 2:1.

Trener aktualnog hrvatskog prvaka je u Irsku poveo 24 igrača, a među putnicima se, unatoč neizvjesnoj situaciji s transferom u Tursku, našao i Niko Janković.

Što se tiče igrača koji su konkurirali za nastup u dosadašnjem tijeku sezone, u Irsku odlukom trenera ne putuju Bruno Bogojević, Omar Sijarić i Jovan Manev, a nema ni suspendiranog Gabriela Rukavine.

Popis igrača Rijeke za uzvrat sa Shelbourneom: 

  • Aleksa Todorović
  • Vito Kovač
  • Martin Zlomislić
  • Mladen Devetak
  • Ante Oreč
  • Stjepan Radeljić
  • Anel Husić
  • Ante Majstorović
  • Silvio Ilinković
  • Damir Kreilach
  • Niko Janković
  • Tiago Dantas
  • Amer Gojak
  • Lovro Kitin
  • Dominic Iankov
  • Justas Lasickas
  • Merveil Ndockyt
  • Dejan Petrovič
  • Toni Fruk
  • Luka Menalo
  • Šimun Butić
  • Dominik Thaqi
  • Ante Matej Jurić
  • Duje Čop

