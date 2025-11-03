Tragedija u Srbiji: Trener prvoligaša preminuo tijekom utakmice

Podijeli :

xIgorxKupljenikx via Guliver

Trener srpskog prvoligaša Radničkog 1923, Mladen Žižović, preminuo je tijekom utakmice u Lučanima.

Trener Kragujevčana iznenada se srušio pokraj klupe sredinom prvog poluvremena utakmice protiv domaće Mladosti.

Srce nije izdržalo – svega dvadesetak minuta kasnije stigla je tužna vijest: Žižović je preminuo.

U prvi je mah intervenirala liječnička ekipa, a nakon duljeg prekida Žižović je trebao biti prevezen kolima hitne pomoći u zdravstveni centar. Nogometaši obje momčadi, u nevjerici, hvatali su se za glavu, no nakon kraćeg vremena trener Radničkog 1923 ipak je došao do daha. Činilo se da će dobiti bitku… Nažalost, samo nakratko.

Sanitetsko se vozilo uputilo prema bolnici, međutim, trener Radničkog 1923 izdahnuo je na putu.

Kragujevčani su rano, u 9. i 14. minuti, stekli prednost od dva pogotka, a potom je Žižoviću pozlilo. Utakmica se igrala sve do poluvremena.

KLUB IZ KRAGUJEVCA VODIO JE TEK DESET DANA

Mladen Žižović rođen je 27. prosinca 1980. godine u Rogatici. Nakon igračke karijere posvetio se trenerskom pozivu i ostvarivao uspjehe na klupama Radnika, Zrinjskog, tuzlanske Slobode, Škupija i banjalučkog Borca.

Posljednjih deset dana vodio je Radnički 1923… Nažalost, sudbina nije dopustila više. Voljen i cijenjen na svakom koraku, ostavio je svoju životnu i sportsku priču – nezavršenu.

Počivao u miru.