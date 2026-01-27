Pjanić se emotivnom porukom oprostio od profesionalnog nogometa

Podijeli :

AP Photo/Armin Durgut via Guliver

Slavni veznjak potvrdio je kako završava svoju nogometnu karijeru.

Miralem Pjanić (35), jedan od najvećih nogometaša u povijesti Bosne i Hercegovine, i službeno je zaključio svoju igračku karijeru. Objavom na društvenim mrežama okončao je višemjesečna nagađanja o mogućem povratku na teren, nakon što je ljetos ostao bez kluba.

Nogometni put započeo je u francuskom Metzu, a afirmirao se u dresu Lyona, gdje je već u ranoj fazi karijere pokazao izniman tehnički potencijal i osjećaj za igru. Pravi vrhunac uslijedio je u Italiji, gdje je noseći dres Rome i kasnije Juventusa osvojio praktički sve što se moglo osvojiti na domaćoj sceni, potvrdivši status jednog od najboljih veznih igrača svoje generacije.

Transfer u Barcelonu označio je prekretnicu koja se nije pokazala uspješnom, a u nastavku karijere Pjanić je još nastupao za Beşiktaş, Al Sharjah te moskovski CSKA, koji je napustio prošlog ljeta.

Odluku o povlačenju potvrdio je emotivnom porukom na društvenim mrežama.

“Cijeli život svirao sam svoju melodiju. Svaki dodir, dodavanje i udarac bili su note. Nogomet je bio moja glazba, a teren moj klavir. Oduvijek sam sanjao o tome da vam omogućim da čujete ljepotu ove igre”, napisao je Pjanić.

“Danas, s velikom zahvalnošću u srcu, mogu reći da je ta simfonija bila moj život. Bila mi je čast dijeliti je sa svima vama. Posebno hvala mojoj obitelji, koja je bila moja prva podrška i tiha snaga. Trenerima i suigračima s kojima sam dijelio snove, žrtvu i pobjede. Hvala i svim ostalim članovima stručnog stožera, liječnicima i svima koji su radili iza kulisa. Navijačima, koji su duša ove igre. Hvala vam što ste bili dio moje glazbe.”

Dubok trag ostavio je i u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Za Zmajeve je debitirao 2008. godine, upisao 115 nastupa i postigao 17 pogodaka, a bio je i važan član generacije koja je izborila povijesni nastup na Svjetskom prvenstvu u Brazilu.

Iako su se posljednjih tjedana pojavljivale informacije o mogućem nastavku karijere u Kazahstanu, današnja objava jasno je dala do znanja da do povratka na teren ipak neće doći. Pjanić se odlučio posvetiti obitelji, s kojom već dulje vrijeme živi u Dubaiju.