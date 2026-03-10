Najava novog angažmana? Bjelica potpisao za agenciju Andyja Bare

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Hrvatski trener Nenad Bjelica (54) ostao je bez posla nakon što je u prosincu 2024. napustio Dinamo, a sada je sklopio suradnju s poznatim hrvatskim menadžerom Andyjem Barom i pridružio se njegovoj agenciji Niagara Sports.

Ovo je velika promjena za Bjelicu, koji do sada nije imao zastupnika, a angažman Barine agencije otvara mu vrata za preuzimanje kluba u nekoj od najjačih europskih liga.

Bjelica: Marića i Zajeca može biti sramota, a pitajte Vučevića je li me kontaktirao

Već se spominje interes iz Španjolske i Njemačke, a ranije je bio povezivan s Gironom i kandidaturom za izbornika Poljske.

Bjelica je Dinamo preuzeo po drugi put u rujnu 2024., ali je krajem godine napustio klub nakon razlaza s tadašnjim sportskim direktorom Markom Marićem. Tijekom karijere vodio je klubove poput Kärntena, Lustenaua, Austrije Beč, Spezije, Lecha, Osijeka, Trabzonspora i Union Berlina.