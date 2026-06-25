Njegova reprezentacija noćas igra za prolazak skupine na SP-u, a on je sada službeno postao novi igrač Arsenala

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(AP Photo/Ed Zurga) via Guliver Image

Ekvadorska nogometna reprezentacija od 22 sata po hrvatskom vremenu igra svoju utakmicu trećeg kola na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. Nakon kiksa u drugom kolu protiv Curacaa treba im pobjeda u posljednjem kolu i to protiv Njemačke koja je već osigurala prvo mjesto skupine.

Uoči te utakmice je njihov ključni obrambeni igrač dobio sjajne vijesti iz kluba koji je predstavljao ovu sezonu. Naime, Piero Hincapie ove je sezone igrao za Arsenal s kojim je osvojio Premier ligu. Ekvadorski reprezentativac inače je u Topnicima bio na posudbi iz Bayer Leverkusena s mogućnošću otkupa.

No, taj otkup bio je specifičan jer su oba kluba mogli aktivirati tu klauzulu u ugovoru. Tako je Leverkusen mogao aktivirati ako bi Arsenal kojim slučajem odbio. Međutim, to se nije dogodilo i Arsenal je samostalno aktivirao otkupnu klauzulu te je Hincapie postao novi igrač sjevernolondonskog kluba.

Za njegove usluge su prvaci Premier lige platili 34,5 milijuna funti, a u to nisu uključeni bonusi te ta cifra može biti dodatno uvećana.

Hincapie je inače prvi Ekvadorac koji je zaigrao za Arsenal, a isto tako je postao i prvi igrač iz svoje zemlje koji je zabio gol za Topnike. To je učinio u utakmici protiv Wolverhampton Wanderersa.