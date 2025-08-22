Njegov klub slavio je u prvom kolu Premier lige, a sada će dobiti otkaz?

Podijeli :

AP Photo/Rui Vieira

Budućnost Nuna Espirita Santa na klupi Nottingham Foresta ozbiljno je dovedena u pitanje zbog sve lošijeg odnosa s vlasnikom kluba Evangelosom Marinakisom, piše BBC. Iako je Portugalac momčad odveo u Europu i sezonu otvorio pobjedom protiv Brentforda, njegova pozicija smatra se nesigurnom.

Prema navodima izvora, napetosti su se prenijele i u svlačionicu, a igrači su svjesni sukoba u vrhu kluba. Sam Nuno je u petak priznao da su odnosi s vlasnikom zahladili.

“Prošle sezone smo bili vrlo bliski, razgovarali smo svakodnevno. Sada to nije tako i to nije dobro. Klub bi trebao funkcionirati kao cjelina, ali nažalost, to nije stvarnost”, rekao je 51-godišnji trener.

Unatoč aktivnom prijelaznom roku, u kojem je Forest doveo sedam novih igrača, a za 55 milijuna funti prodao Anthonyja Elangu u Newcastle, Nuno je izrazio nezadovoljstvo načinom vođenja transfer politike.

“Imamo sumnje – tko će ostati, kada će doći pojačanja… To stvara nesigurnost ne samo meni, nego cijelom klubu. Želimo imati dovoljno opcija za svaku utakmicu, ali to zasad nije slučaj”, istaknuo je, dodavši kako ljetos nije imao punu kontrolu nad dolascima igrača.

Ovo nije prvi znak trzavica. Još u svibnju Marinakis je, prema medijskim napisima, ušao u verbalni sukob s trenerom nakon remija s Leicesterom (2:2). Vlasnik je bio nezadovoljan što je tada ozlijeđeni napadač Taiwo Awoniyi ostao u igri i zbog toga završio na operaciji. Klub je tada negirao sukob, nazvavši tvrdnje “lažnim vijestima”.

Nuno je preuzeo Forest u prosincu 2023. godine i spasio ga od ispadanja, a prošle sezone odveo momčad do sedmog mjesta u Premier ligi, najboljeg rezultata još od 1994./95. te osigurao povratak u Europu nakon 30 godina. Iako je klub trebao igrati u Konferencijskoj ligi, prebačen je u Europsku ligu jer je Crystal Palace kažnjen zbog kršenja UEFA-inih pravila o vlasništvu više klubova.

Marinakis, koji paralelno vodi i grčki Olympiakos, bio je prisiljen privremeno smanjiti svoj utjecaj u Forestu kako bi izbjegao sankcije UEFA-e, budući da ista osoba ne smije kontrolirati dva kluba u istom natjecanju. No nakon što se Forest nije plasirao u Ligu prvaka, a time ni u isto natjecanje s Olympiakosom, Marinakis je u lipnju ponovno preuzeo potpunu kontrolu nad klubom.

Forest u nedjelju u Premier ligi igra upravo protiv Crystal Palacea.