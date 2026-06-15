Njegov gol obišao je svijet, ali potez nakon njega privukao je još više pažnje

Švedska je na impresivan način otvorila Svjetsko prvenstvo i na kraju uvjerljivo svladala Tunis rezultatom 5:1, a jedan od trenutaka utakmice dogodio se već u sedmoj minuti.
Yasin Ayari tada je spektakularnim udarcem s dvadesetak metara zatresao mrežu nakon odbijanaca u kaznenom prostoru i postigao jedan od najljepših pogodaka dosadašnjeg dijela turnira.
Ipak, više od samog gola pažnju je privukla njegova reakcija. Umjesto burnog slavlja, Ayari je ostao suzdržan iz poštovanja prema Tunisu, zemlji iz koje potječe njegova obitelj. Iako je rođen u Švedskoj i nastupa za njezinu reprezentaciju, ovim je potezom odao počast svojim korijenima te zaradio simpatije brojnih navijača.
Švedska je u konačnici do uvjerljive pobjede stigla golovima Ayarija, koji je osim u 7., zabio i 90+6. minuti. Pogađali su još Alexander Isak u 30., Viktora Gyökeres u 59. te Mattias Svanberg u 84. minuti, dok je jedini pogodak za Tunis postigao Omar Rekik u 43. minuti.
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