Ništa od Dinama, Adriano Jagušić seli u Grčku!?

Podijeli :

Slaven Belupo

Pred Slaven Belupom je potencijalno najveći transfer u povijesti kluba!

Kako doznaju Sportske novosti, Adriano Jagušić u petak putuje u Atenu, gdje bi trebao obaviti liječnički pregled i potom potpisati ugovor s Panathinaikosom!

Grčki klub će u Koprivnicu platiti 5,2 milijuna eura odštete, uz mogućih dodatnih 800.000 eura kroz bonuse, te 20 posto od buduće prodaje.

Izvor dodaje da je Jagušić na ponudu pristao odmah, a brzina cijelog procesa povezana je s time što u Grčkoj završava zimski prijelazni rok pa Panathinaikos želi posao zaključiti bez odgađanja.