Ni rimska Vučica im ne može ništa: Como na hrvatski pogon upisao novu pobjedu

Hrvatski nogometaši Ivan Smolčić i Martin Baturina odigrali su čitavu utakmicu za Como koji je 2-1 domaćom pobjedom protiv Rome skočio na četvrto mjesto na ljestvici talijanskog prvenstva, a Smolčić je sudjelovao i u akciji za pobjednički gol.

Roma je povela preko Malena (7-11m), ali su Douvikas (59) i Diego Carlos (79) u nastavku preokrenuli. Kod drugog gola je Smolčić pucao sa 10-ak metara, vratar Rome Svilar je uspio kratko odbiti, ali samo na nogu Diega Carlosa.

Nikola Čavlina ostao je na klupi Coma.

Četvrti Como sada ima 54 boda, jedan više od petog Juventusa, a tri više od šeste Rome.

Vodi Inter sa 68 bodova, osam manje uz utakmicu manje ima drugi Milan.