N’Golo Kante potpisao za Fener, a u svemu je ‘prste imao’ i Erdogan

Francuski reprezentativni veznjak N'Golo Kante potpisao je za Fenerbahče nakon dvije i pol sezone u saudijskoj ligi, objavio je u srijedu istanbulski klub, zahvalivši turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoğanu na intervenciji kako bi se finalizirao transfer.

“Neke priče traju, ali nikad ne završavaju. Dobrodošli u Fenerbahče, N’Golo Kanté “, napisao je turski klub na X-u, nakon što je u utorak objavio da je transfer osvajača Svjetskog prvenstva s Francuskom 2018. propao, okrivivši za neuspjeh saudijski klub Al Ittihad , gdje je Kanté igrao.

Fenerbahče, koji nije precizirao na koliko je dugo Kante potpisao, u opširnom priopćenju za javnost naveo je da su dužnosnici Al Ittihada “netočno unijeli” podatke koji se odnose na transfer Francuza u FIFA-in softver za upravljanje transferima (TMS), baš kada se zatvarao prijelazni rok u Saudijskoj Arabiji.

No predsjednik Erdogan, koji je u utorak letio u Saudijsku Arabiju na sastanak s prijestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom, iskoristio je svoj utjecaj.

“U svoje ime i u ime kluba, želio bih izraziti zahvalnost našem predsjedniku, gospodinu Recepu Tayyipu Erdoganu, na njegovoj nepokolebljivoj podršci koja je omogućila uspješan završetak ovog procesa, koji će doprinijeti razvoju Fenerbahčea i turskog nogometa“, napisao je u srijedu predsjednik istanbulskog kluba Sadettin Saran.

Prema turskom tisku, 34-godišnji Kanté također je odbio trenirati u utorak kako bi izvršio pritisak na upravu svog kluba i prisilio ga na prelazak u Fenerbahče, s kojim se povezivao već nekoliko tjedana.

FIFA je potom dala odobrenje za transfer francuskog nogometaša, za kojeg se očekuje da će stići u Istanbul u srijedu navečer.

Kante, koji je do sada nastupio 65 puta za francusku reprezentaciju, želi igrati u klubu koji se natječe u Europskoj ligi kako bi ostao spreman za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi (11. lipnja – 19. srpnja).

