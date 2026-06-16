Nezapamćeni kaos nakon potopa na SP-u: Smijenili izbornika pa izbrisali objavu

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Marco Steinbrenner/DeFodi Images via Guliver

Nakon katastrofalnog početka Svjetskog prvenstva i teškog 5:1 poraza od Švedske u Monterreyu, u taboru Tunisa vlada potpuni kaos.

Pozicija izbornika Sabrija Lamouchija pod golemim je znakom upitnika, a situacija je kulminirala bizarnim potezom Tuniškog nogometnog saveza koji je na društvenim mrežama objavio smjenu, a potom se predomislio.

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Savez je na svom službenom Instagram profilu objavio javno priopćenje u kojem stoji da je postignut dogovor o raskidu suradnje s Lamouchijem te da će momčad do kraja turnira voditi privremeni izbornik Mondher Kebaier. Međutim, objava je ubrzo obrisana, a Lamouchi se pojavio na večernjem treningu reprezentacije i normalno obavio svoj posao, piše dopisnik sa Svjetskog prvenstva za talijanske novine Gazzetta dello Sport.

Buran nastavak događaja nakon utakmice, popraćen glasinama, službenim objavama pa ekspresnim demantijima, savršeno oslikava koliko je poraz od Švedske bio razoran za Tunis.

“Ovo je poraz koji jako boli. Poznavali smo kvalitete Švedske i njihova dva napadača svjetske klase. Prva dva gola primili smo iz kontranapada, napravili smo previše pogrešaka, a pet primljenih pogodaka učinilo je ovu utakmicu izuzetno teškom. Ulazak u natjecanje s ovakvim porazom može imati razoran učinak”, izjavio je Lamouchi nakon susreta.

Tunis je protiv Švedske taktički potpuno podbacio. Lamouchi je iznenadio javnost formacijom 5-3-2 koja je kapitulirala već nakon sedam minuta igre, a do poluvremena je bilo 2:0, uz velike pogreške vratara Chamakha. Tračak nade donio je pogodak Rekika pred odlazak na odmor, no neshvatljiva pogreška kapetana Skhirija u drugom poluvremenu prelomila je utakmicu u korist Šveđana i pokrenula potpuni potop Tunisa.

Lamouchi je pod pritiskom još od dolaska na klupu u siječnju ove godine. Naime, Tunis je plasman na Svjetsko prvenstvo osigurao bez primljenog pogotka, ali pod vodstvom bivšeg izbornika Samija Trabelsija.

Otkako je Lamouchi preuzeo ekipu, Tunis je slavio samo protiv Haitija (1:0), nakon čega su uslijedili remi s Kanadom (0:0) te teški porazi u pripremnim utakmicama protiv Austrije (1:0) i Belgije (5:0). Defetistički pristup igri i stalno lutanje s formacijama prelili su čašu strpljenja tamošnje javnosti.

Iako je nakon dana potpunog kaosa Lamouchi zasad ostao na svojoj poziciji, šanse da postane treći trener u povijesti svjetskih prvenstava koji je dobio otkaz usred samog turnira i dalje su iznimno velike. Tunis u subotu igra ključnu utakmicu protiv Japana ponovno u Monterreyu, dok ih u posljednjem kolu skupine čeka susret protiv Nizozemske u Kansas Cityju. Hoće li Lamouchi dočekati tu utakmicu na klupi, i dalje je pod znakom upitnika.