Neymar potvrdio fizički obračun s Robinhom Juniorom, a on poručio: ‘Pogodilo me jer mi je bio idol’

xREBECAxSCHUMACKERx via Guliver

U utorak navečer brazilski su mediji prenijeli vijest da je Neymar udario suigrača, i to ni manje ni više nego sina legendarnog Robinha, Robinha Juniora, mladića od 18 godina.

Santos je odmah u priopćenju naveo kako je upoznat s navodima o fizičkom sukobu te da je pokrenuta istraga. Sada se o incidentu oglasio i sam Neymar, koji je slovio za svojevrsnog mentora mladom suigraču.

Neymar je potvrdio da je neslaganje na treningu eskaliralo te da je to dovelo do fizičkog obračuna:

“To smo trebali riješiti među nama. Došlo je do nesporazuma na treningu i moja je reakcija bila pretjerana. Ispričali smo se jedan drugome odmah nakon toga i razgovarali u svlačionici. Robinho je dečko prema kojemu gajim posebne emocije. Takve se stvari u nogometu događaju, posvađaš se s bratom, prijateljem… Svađao sam se u nogometu s mnogo prijatelja“, rekao je Neymar novinarima nakon utakmice protiv Deportiva Recolete u Copi Sudamericani (1:1), u kojoj je postigao pogodak.

Ali, nije stao na tome:

“Ako mediji žele javnu ispriku, evo je. Već sam se ispričao njemu i njegovoj obitelji. Da, izgubio sam živce, to je bila moja pogreška, njegova pogreška, ali moja je bila veća. Mislio sam da smo to riješili u svlačionici. Ponovno smo se našli u ponedjeljak, ispričao sam se pred cijelom momčadi, a i on se ispričao. Mislili smo da je sve riješeno, ali ponekad se ljudi umiješaju i prenapuhaju stvari.“

Oglasio se i Robinho Junior, koji je potvrdio da mu je Neymar zadao šamar, ali je naveo da među njima dvojicom nema „zle krvi“. Mladi igrač je dodao i da je ishitreno reagirao kada je zatražio raskid ugovora te da je taj zahtjev povučen i da namjerava ispoštovati ugovor koji ima sa Santosom, a koji traje do ožujka 2031. godine.

“Dogodilo se što se dogodilo, ošamario me. Ali, kao što sam već rekao – odmah se ispričao. Shvatio je da je pretjerao i ispričao se nekoliko puta, a ja sam već rekao da prihvaćam ispriku. Sada je vrijeme da se koncentriramo na rezultate i ono što je najvažnije za Santos.

Pogodilo me jer mi je on idol od djetinjstva. Jako sam ga volio još dok sam bio dječak. Imao sam osam godina kada mi je dao prvi dar. Plakao sam, još uvijek ga čuvam. Iako je pogriješio, ispričao se i priznao pogrešku, bio je dovoljno velik čovjek da to učini. I ja sam bio dovoljno velik čovjek da mu priđem i razgovaram, sada je sve u redu. Ljudi oko nas govore mnogo neistina i tužno je vidjeti dokle je to došlo. Ali, ja sam miran, razgovarali smo i sve je riješeno“, zaključio je mlađi Robinho.