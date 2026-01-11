Nevjerojatni Škot samostalno spasio Napoliju bod protiv Sučićevog Intera

Podijeli :

Nedjelja navečer je u Italiji predodređena za najveće derbije. Tako je ove nedjelje u Serie A odigran susret vodećeg Intera i branitelja naslova Napolija. Kao što i priliči jednom velikom derbiju, gledali smo sjajnu utakmicu koja je na kraju završila remijem 2:2.

Rijetko koji susret Intera i Napolija završi bez da obje ekipe daju gol. Tako smo u posljednja četiri susreta vidjeli da su obje ekipe postigle pogodak, a taj trend nastavio se i u nedjelju. To se dogodilo već nakon 26 minuta.

Prvo je Inter u devetoj minuti došao u vodstvo golom Federica Dimarca da bi 16 minuta kasnije Scott McTominay zabio za 1:1. Nakon toga su mreže mirovale do 73. minute kada je Hakan Calhanoglu zabio iz kaznenog udarca za vodstvo Intera.

Međutim, ta prednost je ovaj put trajala još kraće. Sada je nakon samo osam minuta McTominay vratio stvari na početak. Škotskom reprezentativcu to je bio peti gol sezone u Serie A, a ukupno osmi u svim natjecanjima za Napoli.

Do kraja susreta nije bilo pogodaka i Inter je s remijem ostao na vrhu Serie A s tri boda više od gradskog rivala Milana dok je Napoli na trećem mjestu s 39 bodova, četiri manje od Intera.

Petar Sučić u igru je ušao u 87. minuti susreta.