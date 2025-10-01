VIDEO / Neueru nije baš najbolje sjelo pitanje o Oršićevoj golčini: ‘Da ste igrali nogomet, znali biste o čemu govorim’

Podijeli :

Pafos je izgubio kod kuće od Bayerna 5:1, jedini pogodak za ciparsku momčad zabio je Mislav Oršić.

I to kakav gol, Oršić je ukrao loptu i s dvadeset metara žestoko potegnuo u suprotni kut, a lopta se zakoprcala u rašljama uz vratara Bayerna Neuera koji je samo pogledom ispratio taj sjajan udarac. Na taj pogodak osvrnuo se i Manuel Neuer, golman bavarskog velikana.

“Jeste li reagirali relativno kasno?”, upitao ga je novinar.