Neočekivani porazi u 1. NL, sada je borba još napetija!

Momčadi s vrha ljestvice pokleknule su na gostovanjima kod suparnika iz sredine tablice – Dubrava je s 2:1 bila bolja od Cibalije, dok su Sesvete uvjerljivo, s 3:0, nadvisile Karlovac.

Nogometaši Cibalije poveli su odmah na startu drugog poluvremena, kada je u 49. minuti zabio Sven Sopić. Ipak, njihova je prednost trajala samo tri minute – brzo je izjednačio Luka Pasariček, dok je potpuni preokret i sva tri boda Dubravi osigurao Ante Matić pogotkom u 62. minuti.

Unatoč porazu, Cibalia je zadržala vrh ljestvice, no Rudeš i Dugopolje tek trebaju odigrati svoje susrete, pa su moguće promjene na čelu poretka.

Karlovac je prošao još lošije – na gostovanju kod NK Sesvete upisao je poraz 3:0 te sada za HNK Cibalia zaostaje pet bodova.

Domaću momčad predvodio je raspoloženi Ivan Šaranić s dva atraktivna pogotka i titulom igrača utakmice, dok se među strijelce upisao i Bartol Kardum.