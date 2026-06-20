Neočekivani junak Nizozemske: Prvi put startao na SP-u i zabio dva gola u 17 minuta!

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Sjajan početak Nizozemske protiv Švedske.

Drugo kolo u skupini F Svjetskog nogometnog prvenstva donosi okršaj europskih rivala – Nizozemske i Švedske.

U jednom od najiščekivanijih dvoboja drugog kola grupne faze, favorizirani Nizozemci rano su stekli veliku prednost od 2:0, a oba pogotka postigao je neočekivani junak Oranja, Brian Brobbey.

Napadač Sunderlanda je u petoj minuti spustio dugo dodavanje te poslao loptu na lijevi bok, a upravo je s te strane stigao ubačaj Codyja Gakpa kojeg je Brobbey poslao u protivničku mrežu. Samo 12 minuta kasnije, Nizozemci su napali po desnom krilu, a Brobbey se ponovno sjajno snašao u kaznenom prostoru. Postavio je nogu i još jedan ubačaj, ovog puta upućen od Donyella Malena, pretvorio u pogodak.

Golove možete pogledati OVDJE.

Za 24-godišnjeg ofenzivca koji je nogometno stasao u redovima Ajaxa, ovo je prvi put da igra u početnih 11 na Svjetskom prvenstvu, a službeni debi na Mundijalu upisao je u prvom kolu protiv Japana ulaskom s klupe u zadnjih pet minuta utakmice.