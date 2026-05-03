Nemili događaji u hrvatskom nogometu, napadnuti suci, a stigla je i policija: ‘Sve je kristalno jasno, SRAMOTA’

Nogomet 3. svi 2026
NK Vodice

Dok je Zagora uvjerljivom pobjedom protiv Vala (6:0) na Borovištu nastavila put prema naslovu u 3. NL Jug, 26. kolo obilježili su nemili događaji u Vodicama.

Prema pisanju Dalmatinskog nogometa, susret Vodica i Neretvanaca prekinut je na poluvremenu pri rezultatu 0:0 nakon što je došlo do incidenta sa sucem, koji je navodno bio izložen fizičkom ili verbalnom napadu.

Na stadion su stigli policijski službenici, a utakmica nije nastavljena pa će o svemu odlučivati disciplinska komisija.

O svemu se oglasio i NK Vodice:

“Sudačka trojka nakon katastrofalnog sudenja protiv Vodica prvo poluvrijeme, nakon navodnog pritska naših trenera i osoblja kluba,odbila nastaviti suditi utakmicu. Sad je sve kristalono jasno,odbiti nastaviti suditi utakmici, zbog verbalnog pritiska to se nikad nije dogodilo u povijesti Hrvatskog nogometa. SRAMOTA.”

