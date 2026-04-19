Nejašmićev NEC teško poražen u finalu Kupa

xHansxvanxderxValkx via Guliver

Nogometaši AZ Alkmaara pobjednici su nizozemskog Kupa nakon što su u finalu u Rotterdamu uvjerljivo pobijedili NEC Nijmegen s 5-1.

Osvajanjem kupa, AZ se plasirao u grupnu fazu Europske lige.

AZ je zasluženo poveo u 32. minuti, Ro-Zangelo Daal je prošao niz aut-liniju i pronašao Meesa de Wita pred golom, koji je mirno zabio za 1-0. Sven Mijnans je u 67. minuti zabio za 2-0, a šest minuta kasnije Peer Koopmeiners je pogodio za 3-0. Bile su to dvije sjajne kontre nakon kojih je pitanje pobjednika bilo razriješeno.

Koki Ogawa je smanjio u 78. minuti, no do kraja susreta AZ je zabio još dva gola, a strijelci su bili Kees Smit (90+1) i Troy Parrott (90+5). Za NEC je cijeli susret igrao Darko Nejašmić.

Bio je to peti trijumf AZ-a u finalu nizozemskog Kupa, ali prvi u posljednjih 13 godina, dok je NEC izgubio svih šest finala u kojima je nastupio.

