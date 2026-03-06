Navijači u Engleskoj zviždali zbog ramazanskog posta: Klub se oglasio

Podijeli :

Leeds United osudio je, kako su naveli, neočekivanu i razočaravajuću reakciju dijela navijača koji su zviždali tijekom kratkog prekida utakmice namijenjenog igračima koji poste da prekinu ramazanski post na prošlotjednom susretu protiv Manchester Cityja. Klub je pritom pokušao objasniti okolnosti koje su dovele do incidenta te je uoči nedjeljnog ogleda u FA Cupu protiv Norwich Cityja pozvao navijače na razumijevanje i poštovanje, jer se i tada očekuje slična pauza.

Do prekida je došlo u 13. minuti utakmice koju je Manchester City dobio 1:0. Susret je zaustavljen na nešto više od minute kako bi igrači koji poste mogli uzeti hranu i piće. Iako su na semaforu stadiona Elland Road bile prikazane poruke s objašnjenjem zašto je igra prekinuta, s tribina su se jasno čuli zvižduci.

Kako bi spriječio slične situacije u budućnosti, klub je objavio opširno priopćenje u kojem navodi nekoliko razloga za reakciju publike, iako pritom nije izravno uputio ispriku. U Leedsu ističu da je to bio prvi put da je utakmica na Elland Roadu zaustavljena kako bi se igračima omogućilo prekidanje posta tijekom ramazana, te priznaju da su trebali ranije i jasnije obavijestiti navijače o tome da će se takav prekid dogoditi. U nedjelju bi post tijekom utakmice trebao prekinuti i Leedsov napadač Joel Piroe.

U klubu navode i da poruka prikazana na velikom ekranu nije bila vidljiva za otprilike četvrtinu gledatelja na stadionu, uključujući i južnu tribinu. Također podsjećaju da je na njihovoj prethodnoj utakmici protiv Manchester Cityja na Etihadu u studenom 2025. došlo do kontroverznog prekida u drugom poluvremenu zbog taktičke pauze tijekom prekida igre zbog ozljede. Budući da su se i tada igrači okupili uz aut-liniju, dio navijača možda je pomislio da se ista situacija ponavlja.

Slična se situacija dogodila i na utakmici protiv Sunderlanda prošlog utorka, kada je također došlo do zvižduka. U trenutku prekida mnogi su igrači, zbog visokog ritma igre na početku susreta, bili zbunjeni razlozima zaustavljanja igre, što se moglo vidjeti i u televizijskom prijenosu, a takva je situacija vjerojatno dodatno zbunila i dio publike.