Navijači Istre napravili provokativnu karikaturu Damira Miškovića

Podijeli :

HNK Rijeka

Nogometaši Istre i Rijeke u utorak od 16 sati nastavljaju susret 17. kola SuperSport HNL-a. Riječ je o utakmici koja je prema rasporedu započela 20. prosinca, ali je prekinuta već u 15. minuti zbog guste magle i slabe vidljivosti na terenu.

Nakon prekida uslijedili su razgovori o daljnjim koracima. Istra je bila za to da se dvoboj odmah nastavi, no na kraju je prihvaćen prijedlog Rijeke da se susret dovrši prije početka proljetnog dijela prvenstva. Utakmica će se nastaviti od trenutka prekida, pri rezultatu 1:1, s obzirom na to da su Lawal u petoj i Menalo u devetoj minuti već postigli pogotke.

Magla, međutim, nije bila jedina stvar koja je obilježila taj dan. U javnosti je odjeknula i situacija izvan terena, koja je postala poznata nakon službenog priopćenja Rijeke upućenog Istri poslije utakmice.

U tom priopćenju iz riječkog kluba izrazili su nezadovoljstvo načinom na koji su djelatnici domaćina postupali prema predsjedniku HNK Rijeke Damiru Miškoviću prilikom dolaska na stadion. Naveli su da mu, unatoč urednoj najavi, važećim ulaznicama, evidentiranom mjestu na službenom popisu za parking i prisutnosti klupske djelatnice protokola, isprva nije bio dopušten ulazak na parkiralište. Nakon intervencije mu je ulazak ipak omogućen, ali bez osiguranog parkirnog mjesta, iako Rijeka, kako tvrde, nije iskoristila dodijeljenu kvotu parkirališnih mjesta. Takvo su postupanje ocijenili neprimjerenim i kao znak nepoštovanja prema predsjedniku kluba i samoj Rijeci.

Uoči nastavka utakmice stigla je i svojevrsna reakcija s pulske strane, barem među navijačima. Na ulazu u parkirališni prostor stadiona Aldo Drosina pojavila se oslikana karikatura Damira Miškovića u automobilu, koja je privukla pažnju javnosti.