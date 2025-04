Napoli ostao bez važne karike u borbi za titulu

Važnog igrača Napoli je vjerojatno izgubio do kraja aktualne sezone, ozljeda mišića lijeve noge trenutačno muči 28-godišnjeg Brazilca Davida Neresa.

Klub nije službeno objavio koliko dugo će Neres biti izvan terena, ali talijanski mediji najavljuju da je gotovo sigurno Neres izgubljen do kraja aktualne sezone u kojoj Napoli vodi veliku borbu s milanskim Interom za naslov prvaka Serie A . Pet kola prije kraja obje su momčadi izjednačene na vrhu ljestvice i imaju po 71 bod.

David Neres je ove sezone skupio 25 ligaških nastupa za Napoli uz dva postignuta pogotka.

Raspored Napolija do kraja sezone je lakši od Interovog, a uz to milanski klub još ima obaveze u domaćem Kupu i Ligi prvaka. Napoli će do kraja sezone odigrati tri domaće utakmice, protiv Torina, Genoe i Cagliarija, dok gostuje kod Leccea i Parme.

Inter također ima tri domaća dvoboja, suparnici su mu Roma, Verona i Lazio, dok u goste odlazi Torinu i Comu.