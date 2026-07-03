Nagelsmann više nije izbornik Njemačke nakon neuspjeha na SP-u

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AP Photo/Matthias Schrader via Guliver

Njemačka će dobiti novog izbornika.

Julian Nagelsmann smijenjen je s funkcije izbornika Njemačke nakon neuspjeha na Svjetskom prvenstvu. Tako je odlučio Nogometni savez Njemačke, objavio je Bild, a potvrdio Fabrizio Romano.

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Nagelsmann je na klupu Njemačke stigao u ljeto 2023. kako bi prekinuo niz debakla ili u najboljem slučaju neuspjeha Njemačke na velikim natjecanjima, ali u tome je tek djelomično uspio na Euru prije dvije godine. Tada je u četvrtfinalu ispao od Španjolske, kasnijeg prvaka Europe.

Očekivalo se da će ovo Svjetsko prvenstvo donijeti povratak Njemačke u sam vrh, nakon što je Elf na prethodna dva natjecanja ispao već u grupnoj fazi. Iako je za četverostruke svjetske prvake to bio sramotan niz, pod vodstvom Juliana Nagelsmanna rezultat je tek neznatno bolji. U skupini su svladali Curaçao (7:1) i Obalu Bjelokosti (2:1), ali su poraženi od Ekvadora (1:2). Ispadanje je uslijedilo već u prvoj rundi nokaut faze, gdje ih je nakon 1:1 Paragvaj izbacio na jedanaesterce (4:5).

Njemačku je Nagelsmann vodio u 37 susreta, ostvarivši 23 pobjede, 6 remija i 8 poraza, uz ukupnu gol-razliku 90:43. Najizgledniji kandidat za nasljednika je Jurgen Klopp.