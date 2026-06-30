Nagelsmann poludio na suce nakon ispadanja Njemačke: ‘Potpuni skandal’

Nogometna reprezentacija Njemačke neočekivano je završila svoj put na Svjetskom prvenstvu već u šesnaestini finala, nakon što je Paragvaj slavio poslije izvođenja jedanaesteraca (1:1, 4:3).
Tragičar susreta bio je stoper Jonathan Tah, koji je u šestoj seriji promašio odlučujući penal. Prije njega neprecizni su bili i Kai Havertz te Nick Woltemade, dok su i Paragvajci imali svoje promašaje preko Antonia Sanabrije i Fabiana Balbuene, što je nakratko održavalo Njemačku u igri.
Njemačka je izjednačila preko Havertza u 54. minuti, nakon što je Julio Enciso u prvom dijelu donio prednost Paragvaju. Ipak, do kraja regularnog dijela i produžetaka rezultat se više nije mijenjao.
Veliku kontroverzu izazvala je situacija iz 102. minute, kada je pogodak Taha poništen nakon VAR provjere zbog prekršaja. Izbornik Julian Nagelsmann taj je trenutak nazvao “potpunim skandalom”.
Nakon poraza, Nagelsmann je poručio i kako njegova budućnost nije u njegovim rukama te da ostaje na raspolaganju ako ga savez želi zadržati.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!