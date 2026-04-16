Na ‘čizmi’ padaju kritike na Modrićev račun: ‘Treba mu odati priznanje za sve što je dao Milanu, ali…’

Podijeli :

AP Photo/Andrew Medichini via Guliver Image

Milan je dosta dugo bio na vrhu Serie A, međutim u zadnje vrijeme su se stvari dosta promijenile.

Michele Criscitiello u komentaru za Sportitaliju secirao je Milanovu sezonu i pritom otvoreno prozvao i igrače i vrh kluba.

“Milanu treba jasna vizija. Nešto novo i drukčije. Allegri je pokušao izvući maksimum, ali bez pravih igrača svima je teško. Ipak, dio odgovornosti je i njegov, kao i Tareov, koji je potrošio gotovo 140 milijuna eura na igrače koji to nisu opravdali”, napisao je Criscitiello.

Imao je zamjerki na igrački kadar na San Siru.

“U ovoj momčadi previše je igrača koji ne bi smjeli ni kročiti u Milanello. Neki su prosječni, neki su već potrošeni. Dosta je više s Leaom, koji je trajna oklada koja ne donosi ono što se očekuje”, napisao je Criscitiello.

U istom se komentaru osvrnuo i na Luku Modrića. Iako mu je priznao sve što je dao momčadi, jasno je poručio da Milan od sljedeće sezone mora krenuti u novom smjeru.

“Modriću treba odati priznanje za sve što je kao šampion dao ovoj momčadi, ali od sljedeće sezone Milanu trebaju nova lica”, istaknuo je.