Mourinho želi dovesti francuskog golgetera, Ivanoviću manja minutaža?

Jedan telefonski poziv od novog trenera Benfice Josea Mourinha mogao bi promijeniti planove francuskog centarfora, 37-godišnjeg Karima Benzeme, koji od srpnja 2023. nosi dres saudijskog Al-Ittihada.

Benzema je igračku karijeru namjeravao zaključiti u Saudijskoj Arabiji , ali Mourinhov poziv da se priključi Benfici mogao bi ga nagnati da promijeni planove. Španjolski mediji navode kako Benzema ozbiljno razmišlja o povratku u Europu.

Ukoliko Benzema prihvati Mourinhov poziv, transfer bi mogao biti realiziran u zimskom prijelaznom roku. Francuskom golgeteru ugovor s Al Ittihadom ističe u lipnju sljedeće godine i prelaskom u Benficu morao bi se odreći velikog djela godišnje plaće, koja iznosi 50 milijuna eura.

Benzemin dolazak u Benficu mogao bi utjecati na minutažu hrvatskog reprezentativca Franje Ivanovića, koji je ovog ljeta stigao u lisabonski klub. Ivanović je u 12 utakmica za portugalski klub upisao tri gola i jednu asistenciju.

Benzema je u Real Madridu proveo 14 godina i s “kraljevskim” klubom je osvojio pet Liga prvaka i četiri španjolska prvenstva, a 2022. osvojio je Zlatnu loptu za najboljeg nogometaša na svijetu.

Njegov odlazak u Saudijski Arabiju bio je veliko iznenađenje, jer je u zadnjoj sezoni u Realu zabio 31 pogodak i tome dodao šest asistencija.

