Mourinho se naklonio velikanima: Ronalda, Modrića i Kroosa ću gledati s tugom

Hary Langer/DeFodi Images via Guliver Images

Jedan od najvećih trenera u povijesti nogometa, Jose Mourinho nalazi se u Njemačkoj na Europskom prvenstvu. Novi trener Fenerbahčea u sklopu dolaska na Euro bio gost jednog eventa na kojem je odgovarao na pitanja. Pričao je i o igraču kojeg je nekada vodio u Realu, Luki Modriću i o ostalim velikanima kojima je ovo možda i zadnji Euro.

“Europsko prvenstvo je društveni događaj, a ne nogometni događaj. Savršeno se sjećam kad smo mi u Portugalu bili organizatori Eura. Ljudi očekuju inovacije, nešto ludo. To se neće dogoditi, nema inovacije, ludosti i iznenađenja. I ovo natjecanje bit će potpuno normalno. Gledano sa socijalnog aspekta, organizacija turnira je fantastična za zemlju”, rekao je Mourinho.

Na pitanje koje reprezentacije bi volio voditi, Mourinho je bio jasan.

“Reći ću Engleska i Brazil. Engleska jer je to moj drugi doma i zato što ima sjajne igrače i zato što nikad nije pobijedila. A mene motiviraju timovi koji nemaju trofeje. Ako si uspješan, ispisuješ povijest. Brazil? Mi Portugalci smo u rodu s njima. Govorimo isti jezik, slična nam je i kultura. Brazil je osvojio toliko toga i to je zemlja ogromnog potencijala. Kad bih morao birati, odabrao bih ove dvije reprezentacije. Voditi Portugal bilo bi drugačije, tu su u pitanju drugačije emocije.”

Tko su igrači koje treba pratiti na ovom Euru?

“Gledat ću ih s tugom. Rekao bih da su to Toni Kroos, Luka Modrić i Cristiano Ronaldo. Za njih je to vjerojatno posljednji Euro. Takve igrače ne viđamo često. Što se Cristiana i Modrića tiče, prema njima je nogomet bio milostiv i dao im je taj ponos da ih se u jednom trenutku moglo smatrati najboljima na svijetu. Mislim da se Kroosa ne poštuje dovoljno s obzirom na to kakav je on igrač. Veličanstven je.

Što se tiče igrača koji dolaze, onih za koje tek možete pretpostaviti kakvi će biti u godinama koje slijede, rekao bih Jude Bellingham. Za mene je on najbolji mladi igrač na svijetu.”