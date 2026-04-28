Mohamed Salah odigrao je posljednju utakmicu za Liverpool

Podijeli :

AP Photo/Ian Hodgson via Guliver

Direktor nogometne reprezentacije Egipta potvrdio je ono što se moglo naslutiti u subotu poslijepodne – Mohamed Salah odigrao je svoju posljednju utakmicu za Liverpool.

Liverpool se nije službeno oglasio o ozljedi koju je Mohamed Salah zadobio u pobjedi protiv Crystal Palacea (3:1), ali već nakon te utakmice moglo se pretpostaviti da je to bio posljednji susret koji je Egipćanin odigrao za klub s Anfielda.

„Kada Salah zatraži da napusti teren, to vam sve govori. Ostaje vam čekati i saznati koliko je ozbiljno“, rekao je nakon tog susreta Arne Slot.

Iz reprezentacije Egipta navode da je Salah zadobio ozljedu tetive koljena zbog koje je za njega sezona završena.

„Pretrpio je rupturu tetive koljena i trebat će mu četiri tjedna za oporavak“, rekao je direktor nogometne reprezentacije Egipta Ibrahim Hassan za Reuters.

To znači da Salah neće moći oprostiti se od navijača kojima je donio toliko radosti na terenu, ali prema najavama kapetana Virgila van Dijka klub će svojoj legendi prirediti oproštaj kakav zaslužuje.

Liverpoolu su do kraja sezone ostale četiri utakmice – gostovanje Manchester Unitedu, susret s Chelseajem kod kuće, gostovanje Aston Villi te dvoboj protiv Brentforda na Anfieldu, što će ujedno biti i Salahov posljednji dolazak na Anfield.