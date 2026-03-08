Modrićev Milan srušio Inter i ponovno zakomplicirao borbu za naslov u Serie A

Podijeli :

xFabrizioxCarabelli IPAxSportx xipa-agency.netx IPA_72591370 IPA_Agency_IPA72591370 via Guliver Image

U 28. kolu talijanske Serie A AC Milan Luke Modrića bio je bolji od Intera Petra Sučića. Rossoneri su Nerazzurre svladali s 1:0.

Jedini gol vidjeli smo u 35. minuti kada je Pervis Estupinan sjajnim udarcem svladao Yanna Sommera na vratima Intera. Gosti su bili bolji do kraja susreta, ali nisu uspjeli doći do pogotka koji bi im donio izjednačenje.

Tako je Milan došao do pobjede kojom se ponovno vratio u borbu za naslov. Smanjili su zaostatak za Interom na sedam bodova 10 kola prije kraja.

Luka Modrić je u ovom susretu odigrao svih 90 minuta dok je Petar Sučić u igru ušao u 59. minuti.

U sljedećem susretu Milan gostuje u Rimu kod Lazija dok će Inter na San Siru ugostiti Atalantu Marija Pašalića.