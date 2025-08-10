Modrić nakon debija razmijenio dres sa zvijezdom Chelseaja

Podijeli :

xAlexanderxCanillas/SPPx via Guliver

Luka Modrić upisao je prve minute u dresu Milana u porazu talijanskog kluba 4:1 u prijateljskoj utakmici kod Chelseaja.

Hrvatski kapetan je u igru ušao u 46. minuti, a nakon utakmice mu je prišao 23-godišnji engleski ofenzivac Cole Palmer s kojim je razmijenio dres.

Palmer je za Chelsea skupio 97 nastupa u kojima ima 43 gola i 29 asistencija, a u karijeri je još igrao za Manchester City. Prema Transfermarktu vrijedi 120 milijuna eura.