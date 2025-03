Modrić nahvalio Mbappea uoči uzvrata, evo što kaže o viralnoj situaciji s Poljuda

Podijeli :

Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Francuska i Hrvatska od 20:45 u Parizu igraju uzvratnu utakmicu četvrtfinala Lige nacija, a za tamošnje je medije uoči utakmice govorio Luka Modrić.

Novinar televizije TF1 je Modrića pitao o viralnoj situaciji iz 86. minute prve utakmice kada su se Mbappe i naš kapetan našalili u kaznenom prostoru.

“To su uobičajene situacije na utakmicama. Nakon ove smo se šalili. Nije to bilo ništa posebno”, rekao je Modrić francuskim novinarima te nastavio o 13 godina mlađem suigraču iz Real Madrida:

“Mbappe je jedan od najboljih nogometaša svijeta. Čini se da sve što radi uspijeva bez muke. To se jako rijetko viđa. Najviše me impresionira njegova osobnost. On je nevjerojatan dečko. Jako ponizan i uvijek spreman na šalu.”

Komentirao je Modrić i formu Mbappea:

“Izvana se čini da mu ovo nije najbolja sezona, iako je već postigao 30 golova. Kad bi mogao osvojiti Zlatnu loptu? Neka samo nastavi onako kao što sada radi, a to je da pomaže Realu osvajati naslove. Siguran sam da će onda biti među favoritima da osvoji ne jednu, nego nekoliko Zlatni lopti.”