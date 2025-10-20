Modrić: Imam suigrača koji je jedan od najboljih na svijetu

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno by Guliver

U utakmici 7. kola talijanske Serie A nogometaši Milana su pred svojim navijačima kreirali preokret i svladali Fiorentinu 2:1.

Oba pogotka za Milan je postigao Portugalac Rafael Leao, a Milan je ponovno prvi na ljestvici i ima bod više od Intera, Napolija i Rome.

Kapetan Vatrenih Luka Modrić odigrao je cijelu utakmicu za Milan, baš kao i Marin Pongračić na drugoj strani za Fiorentinu koja je i dalje bez ligaške pobjede.

Modrić se novinarima obratio i prokomentirao nastup svog suigrača, sjajnog Portugalca.

“Leao je stvarno nevjerojatan. Veselio sam se igrati s njim, no brzo se ozlijedio početkom sezone, ali sada se vraća u formu. Ovo je Rafa kakav nam treba. Pravi je talent, gledao sam ga i ranije, a sada kada treniramo zajedno, vidim da je jedan od najboljih igrača svijeta. Nadam se da će mu ovi golovi pomoći da izgradi samopouzdanje. Puno ovisimo o njemu, večeras je pokazao zašto.”

Dao je i mišljenje o šansama za osvajanje Scudetta.

“Moramo ići utakmicu po utakmicu. Rastemo kao momčad. Sad smo protiv vrlo dobre momčadi pokazali karakter i kvalitetu. Ovo je pravi put za sve nas. Samo moramo nastaviti ovako i ne gledati previše unaprijed”, zaključio je kapetan hrvatske reprezentacije.