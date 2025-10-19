Modrićev Milan preokrenuo protiv Fiorentine i skočio na vrh Serie A

Podijeli :

(AP Photo/Luca Bruno)

U nedjelju navečer je Milan Luke Modrića ugostio Fiorentinu Marina Pongračića. Rossoneri su se nadali pobjedi protiv Viola kako bi iskoristili kiks Napolija protiv Torina i poraz Rome protiv Intera. Iako su se u drugom poluvremenu našli u zaostatku, došli su do pobjede od 2:1.

Prvo poluvrijeme prošlo je bez golova, a onda je nakon samo 10 minuta igre u drugom dijelu Fiorentina povela golom Robina Gosensa, od nove sezone i stalni igrač Viola.

Ipak, Rossoneri brzo su odgovorili. Samo osam minuta nakon što su se našli u zaostatku Rafael Leao je pogodio za poravnanje. Bio je to njegov prvi pogodak za Milan nakon 27. kolovoza. Leao se oporavljao od ozljede, a u nedjelju je imao prvi start za još od te utakmice u kolovozu kada je nakon 17 minuta napustio teren.

Mreže su mirovale sve do 86. minute kada su Rossoneri dobili kazneni udarac koji je u pogodak pretvorio Leao. Tako je Portugalac samostalno odveo Milan do pobjede i skoka na treće mjesto Serie A.

Cijelu utakmicu za Milan odigrao je Luka Modrić dok je kod Fiorentine 90 min odigrao i Marin Pongračić.

Milan je ovom pobjedom skočio na vrh Serie A te sa 16 bodova bježe jedan bod Interu i Napoliju koji su na 15.