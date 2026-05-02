Mlačićev Udinese bolji od Torina: Vlašić kao kapetan predvodio goste, igrao i Kulenović

xAlessioxMarini IPAxSportx via Guliver Image

Nogometaši Udinesea na svom su stadionu pobijedili Torino s 2-0 u prvoj utakmici subotnjeg programa 35. kola talijanske Serie A i privremeno su došli na 10. mjesto.

Udinese je poveo u prvoj minuti dodatka na kraju prvog poluvremena golom Kingsleyja Ehizibuea, a za 2-0 je strijelac bio Thomas Kristensen u 51. minuti.

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić odigrao je cijelu utakmicu kao kapetan za Torino, a Sandro Kulenović je ušao u 57. minuti. Branimir Mlačić je od 76. minute igrao za Udinese.

Tri kola prije kraja momčad iz Udina ima 47 bodova i nalazi se na 10. mjestu. Torino je bodom u prošlom kolu matematički osigurao ostanak u Serie A, a s 41 bodom se nalazi na 13. poziciji.

Sinoćnjom pobjedom Leccea u Pisi, matematički su mogućnost za ostanak u elitnom društvu izgubili Pisa i Verona. Pisa je 34 godine čekala na povratak u najviši razred, ali se već nakon jedne sezone ponovno vraća u Serie B, dok Verona napušta Serie A nakon sedam uzastopnih godina provedenih u tom natjecanju.

Od klubova koje se trenutačno nalaze u zoni ispadanja samo se Cremonese može nadati spasu, jer ima četiri boda manje, ali i utakmicu manje od Leccea koji je na spasonosnoj 17. poziciji.

Vodeći Inter ima 79 bodova, deset više od drugoplasiranog Napolija pa već u ovom kolu može i matematički potvrditi naslov.