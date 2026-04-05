Mišić: Sljedeći gol sam pripremio pred kraj ugovora

Luka Kolanović via Guliver

Dinamo je brojao do sedam protiv Osijeka.

Jedan od strijelaca u toj utakmici bio je i Josip Mišić, koji je tako post dug čak 1238 dana i aktiviravši okladu prema kojoj će trener Mario Kovačević morati platiti večeru cijeloj momčadi.

Iskusni kapetan Dinama, bez kojeg je igra momčadi često neprepoznatljiva, posljednji je gol postigao prije gotovo tri i pol godine. Bilo je to 22. studenog 2022. godine, također u utakmici u kojoj su Modri zabili sedam komada, i to na gostovanju kod Rijeke na Rujevici.

Sam Mišić našalio se na svoj račun objavom na Instagramu u kojoj je poručio:

“Zapamtite da ne bude previše uzaludnih oklada – sljedeći gol sam pripremio pred kraj ugovora!”