Milan podijelio video Modrićeva rituala, navijači oduševljeni: ‘Obitelj na prvom mjestu’

xYaroslavxDunkax via Guliver

Luka Modrić upisao je prve minute za talijanski Milan u posljednjoj pripremnoj utakmici prije početka sezone.

Allegrijeva je momčad izgubila 4:1 od Chelseaja na Stamford Bridgeu, a Modrić je u igru ušao u 46. minuti.

Milan je na društvenim mrežama podijelio snimku Modrićeva rituala prije izlaska na teren. Prije nego je izašao na teren, hrvatski je nogometaš sjeo na klupu i sedam puta poljubio kostobrane na kojima ima likove Isuse Krista i Djevice Marije te fotografije supruge Vanje i djece Eme, Ivana i Sofije.

Video je u 15 sati prikupio 3.2 milijuna pregleda.

@acmilan Family first. Always ❤️ #acmilan #modric #lukamodric #chelseamilan #tiktokfootball #tiktokcalcio #calciotiktok #calcio ♬ suono originale – AC Milan

