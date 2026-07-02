Hrvatska U-19 remizirala u drugom kolu Eura, pobjedom protiv Srbije može izboriti polufinale

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Cody Froggatt / Sportimage via Guliver Image

U drugom kolu Europskom prvenstvu do 19 godina Hrvatska je, zbog poraza od Ukrajine u prvom kolu, u Walesu igrala protiv reprezentacije Italije te su trebali izbjeći poraz kako bi ostali u igri za prolazak u polufinale. To su na kraju i ostvarili te su remizirali 0:0.

Prvo poluvrijeme nije pružilo previše zanimljivosti. Italija je uputila znatno više udaraca od mladih Vatrenih (7-1), no tek su jednom natjerali Maroja Kostopeča na obranu. Isto tako je jedini udarac Hrvatske natjerao Massima Pessinu na laganu obranu. Takvo, sadržajem siromašno, poluvrijeme završilo je s 0:0.

U drugom dijelu Italija je ponovno dominirala, ali bez pretjerano velikih prilika. Kostopeč je nekoliko puta reagirao i to je bilo dovoljno za osvajanje boda u remiju 0:0. U posljednjem kolu Hrvatska igra protiv Srbije, a taj susret bit će važan u borbi za drugo mjesto, ali i za treće mjesto.

Važno je napomenuti da je treće mjesto u skupini bitno jer će treći iz skupine B razigravati s trećim iz skupine A za mjesto na Svjetskom prvenstvu do 20 godina koje će se 2027. godine održavati u Azerbajdžanu.

U skupini A to će najvjerojatnije biti Danska koja u posljednjem kolu igra protiv Walesa za treće mjesto. Domaćin Wales je u prve dvije utakmice od Španjolske i Njemačke primio ukupno 10 golova bez da su zabili pogodak dok je Danska namučila Njemačku (3:4) i izgubila od Španjolske (0:3).