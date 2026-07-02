Ovo je mogući sastav Hrvatske protiv Portugala, Dalić pripremio tek jednu promjenu

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Hrvatska u jedan sat poslije ponoći po hrvatskom vremenu igra svoj susret šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Portugala. Kao drugoplasirana ekipa skupine L izabranici Zlatka Dalića osigurali su okršaj s druoplasiranom ekipom skupine K.

Tu poziciju Vatreni su osigurali pobjedom protiv Gane gdje je izbornik Dalić napravio nekoliko promjena. Najviše se istaknulo postavljanje Ivana Perišića na lijevom beku umjesto Joška Gvardiola koji nije oduševio u prva dva susreta.

Kako javlja Večernji list, Perišić bi se trebao zadržati u početnih 11 na istoj poziciji, a isto bi trebala učiniti još devetorica igrača. Jedina zamjena trebala bi biti u samom napadu.

Umjesto Ante Budimira trebao bi zaigrati Igor Matanović, napadač Freiburga. Hrvatskom napadaču to bi bio prvi start za Vatrene na Svjetskom prvenstvu. Dosad je prilike dobivao s klupe.

Utakmica šesnaestine finala igra se u Torontu gdje su najavljene velike vrućine, ali i moguće nevrijeme. Podsjećamo, Hrvatska protiv Portugala nikad nije slavila u službenim utakmicama i u 10 ogleda ima tek jednu pobjedu u prijateljskoj utakmici uoči Europskog prvenstva 2024. godine.