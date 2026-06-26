Milan ostvario rekordni transfer i doveo napadača iz PSG-a

Podijeli :

xGrzegorzxWajdax grzegorzwajda_psg_arsenalfinal_2526-1 via Guliver Image

AC Milan krajem sezone prokockao je priliku za plasman u Ligu prvaka, a ceh toga platio je Massimiliano Allegri kojega je na klupi Rossonera zamijenio Ruben Amorim, bivši trener Manchester Uniteda. Portugalac je nakon samo nekoliko tjedana na klupi kluba već počeo s dovođenjem igrača.

Tako je Milan u petak dogovorio rekordno pojačanje. Naime, Rossoneri su za 49,5 milijuna u 2019. godini u klub doveli Rafaela Leaa, a sada će još jednog Portugalca plati nešto većom svotom novaca. Riječ je o Goncalu Ramosu koji je od 2023. godine član PSG-a.

Fabrizio Romano objavio je kako će ovaj transfer probiti cifru od 50 milijuna i to znatno s bonusima koji su dodani u ugovor. S igračem je već sve dogovoreno tako da bi ubrzo trebala doći službena potvrda.

Ramos inače igra za Portugal na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi gdje će u subotu igrati protiv Kolumbije u izravnom okršaju za prvo mjesto skupine K. U ovom trenutku bi to prvo mjesto donijelo okršaj s Hrvatskom koja drži treće mjesto skupine L.

Portugalac bi također mogao biti i suigrač Luke Modrića ako se hrvatski kapetan odluči produžiti suradnju s Milanom. Još uvijek nije poznato hoće li Modrić nakon Svjetskog prvenstva u igračku mirovinu ili će se odlučiti na još jednu sezonu u elitnom nogometu.