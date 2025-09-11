Mijo Caktaš pred potpisom za novi klub

Podijeli :

Guliver Images

Bivši igrač Hajduka i Osijeka trenutno je bez ugovora, no ciparski izvori javljaju da je pred potpisom za tamošnjeg prvoligaša Anorthosis.

Caktaš je prošlog mjeseca sporazumno raskinuo ugovor s turskim Kocaelisporom, za čiju je prvu momčad posljednju utakmicu odigrao 7. siječnja.

Anorthosis je 13 puta bio prvak Cipra, a u novu je sezonu krenuo emijem i porazom te je trenutačno deseta momčad ljestvice na kojoj je 14 klubova.

Caktaš je za Hajduk igrao od 2011. do 2016. godine, nakon čega je u zimskom prijelaznom roku prešao u Rubin Kazan za milijun eura. Nakon dvije godine se vratio na Poljud, a 2021. godine otišao u Saudijsku Arabiju, gdje je proveo sezonu 2021./2022. Ukupno je za splitsku momčad nastupio u 228 utakmica, zabio 97 i asistirao za 27 golova.

Potom se vratio u Hrvatsku i potpisao za Osijek, u kojem je igrao dvije godine uz učinak od 24 gola i četiri asistencije u 70 utakmica. Zatim se preselio u Tursku, prvo u Sivasspor, a potom u Kocaelispor.

Ima i jedan nastup za hrvatsku reprezentaciju, 2019. godine u prijateljskoj utakmici protiv Tunisa.