Mierez najbolji u HNL-u prošle sezone prema izboru Sofascorea

Podijeli :

Sofascore

Argentinac je i službeno primio nagradu Player of the Season, koja se dodjeljuje najboljem igraču sezone po statističkim parametrima Sofascorea.

Prošlosezonski napadač Osijeka sezonu je završio s prosječnom Sofascore ocjenom 7.55 i tako slavio ispred Dinamovih Brune Petkovića (7.44) i Martina Baturine (7.40), te Hajdukovog kapetana Marka Livaje (7.38).

Miérez je u svojoj ponajboljoj sezoni otkako je u Osijeku, bio najbolji strijelac lige s 18 postignutih golova, imao je najviše udaraca prema golu (3.1 po utakmici), kao i prosječno najviše udaraca u okvir gola (1.3 po utakmici). Njegovo najdominantnije izdanje prošle sezone bila je utakmica 32. kola. Osijek je gostovao kod Gorice, a Miérez je u 3:0 pobjedi svog kluba postigao hat-trick, osvojio pet duela, otklonio jednu opasnost pred svojim vratima, oduzeo jednu loptu, te je tu utakmicu završio s visokom Sofascore ocjenom 9.8.

Argentinac je po završetku prvenstva sasvim zasluženo završio u najboljoj momčadi sezone, te nakon svega postao ukupno četvrti osvajač trofeja Sofascore za najboljeg igrača sezone, prve globalne nagrade koja ne ovisi o subjektivnom faktoru i mišljenjima pojedinaca, već isključivo o objektivnim detaljnim statističkim parametrima. Prije Miéreza nagradu su, uzastopno od sezone 2020/2021, redom osvajali Lovro Majer, Marko Livaja, te Josip Mišić.

Ramón Miérez je nagradu primio prije nego je Hrvatsku odlučio zamijeniti Ujedinjenim Arapskim Emiratima gdje nastavlja svoju profesionalnu karijeru. Dres Osijeka zamijenio je dresom Al-Jazire. Trofej mu je uručio Branimir Karačić, direktor marketinga Sofascorea, a Argentinac se ovim priznanjem već pohvalio na svom instagram profilu – link.

Miérez je i u novom klubu nastavio sa starim navikama, trebalo mu je samo šest minuta da u svom debiju postigne pogodak.

Dodatna zanimljivost je da je Ramón Miérez zapravo prvi svjetski nogometaš koji je u ruke primio novi, redizajnirani Player of the Season trofej Sofascorea. Trofej koji nagrađuje kontinuitet kvalitete kroz cijelu sezonu, redizajniran je kao dio globalne humanitarne kampanje Field of Dreams. U sklopu te kampanje Sofascore obnavlja nogometni teren u Brazilu i tako postavlja temelje za nadolazeće mlade nogometaše da i oni počnu graditi svoje snove. Kampanja se provodi u suradnji s brazilskom nogometnom legendom Zicom u čijoj se nogometnoj akademiji taj teren obnavlja. Dodatna posebnost je što su dijelovi starog terena ugrađeni u fizički dizajn novog redizajniranog trofeja, koji se već tradicionalno svake godine šalje najboljim nogometašima svijeta u svojim ligama. Trofej Sofascore Player of the Season dodjeljuje se u 50-ak liga na svijetu.

Neki od osvajača trofeja za prošlu sezonu su: Rodri (8.01, Manchester City, Premier League), Kylian Mbappé (7.89, PSG, Ligue 1), Jude Bellingham (8.05, Real Madrid, LaLiga), Harry Kane (7.76, Bayern, Bundesliga), Hakan Çalhanoğlu (7.68, Inter, Serie A).