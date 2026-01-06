Podijeli :

Dinamov veznjak Ismael Bennacer ozlijedio se u osmini finala Afričkog kupa nacija protiv DR Konga. Nakon doskoka osjetio je bol u zadnjoj loži, uhvatio se za desnu nogu i morao napustiti teren u 49. minuti.

Loše su to vijesti za Dinamo jer bi klub mogao dulje ostati bez svog najvrjednijeg igrača. Bennacer je na Maksimir stigao u rujnu na posudbu do kraja sezone iz Milana, a do sada je odigrao 11 utakmica, zabio jedan gol i upisao dvije asistencije. Prema Transfermarktu, vrijedi devet milijuna eura.

VIDEO / Loše vijesti za Dinamo: Ozlijedio se Bennacer!

Iako na početku nije bio u potpunoj fizičkoj spremi, Bennacer je brzo postao ključni kotačić momčadi. Dinamovi čelnici su se nadali da će se on i Monsef Bakrar brzo vratiti s Afričkog kupa nacija, no čini se da će Bennacer ipak stići ozlijeđen.

Preciznija prognoza oporavka bit će poznata nakon liječničkog pregleda.

