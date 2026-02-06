Nakon ludog finala AFCON-a: Izbornik Maroka podnio ostavku

Odlazak dolazi nakon poraza od Senegala u finalu Afričkog kupa nacija.

VIDEO / Nezapamćeno finale Afričkog kupa nacija: Senegalci napustili teren nakon dodjele penala Maroku, pa se ipak vratili! VIDEO / Ludnica u Rabatu: Marokanci u suzama, Senegal vlada afričkim nogometom!

Regragui je izbornik bio od 2022., uoči SP-a u Kataru, gdje je Maroko stigao do polufinala i na kraju osvojio četvrto mjesto, porazom od Hrvatske u utakmici za broncu.

Već prije ovog Afričkog kupa nacija pozicija mu je bila uvjetovana uspjehom na turniru. Maroko sada traži novog izbornika kako bi se spremio za SP 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Foot Mercato navodi da bi jedini način da ostane bio odbijanje njegove ostavke od strane saveza, no najvjerojatniji scenarij je da će krenuti u potragu za novim izbornikom.