Nakon ludog finala AFCON-a: Izbornik Maroka podnio ostavku

Walid Regragui dao je ostavku na mjesto izbornika Maroka, javlja Foot Mercato, a službena potvrda saveza očekuje se uskoro.
Odlazak dolazi nakon poraza od Senegala u finalu Afričkog kupa nacija.
Regragui je izbornik bio od 2022., uoči SP-a u Kataru, gdje je Maroko stigao do polufinala i na kraju osvojio četvrto mjesto, porazom od Hrvatske u utakmici za broncu.
Već prije ovog Afričkog kupa nacija pozicija mu je bila uvjetovana uspjehom na turniru. Maroko sada traži novog izbornika kako bi se spremio za SP 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi.
Foot Mercato navodi da bi jedini način da ostane bio odbijanje njegove ostavke od strane saveza, no najvjerojatniji scenarij je da će krenuti u potragu za novim izbornikom.
