Izbornik europske reprezentacije zatražio raskid ugovora nakon 15 godina da bi preuzeo trećeligaša

Podijeli :

INPHO RyanxByrnex via Guliver

Nakon 15 godina provedenih na dužnosti izbornika nogometne reprezentacije Luksemburga, 56-godišnji Luc Holtz zatražio je raskid ugovora kako bi potražio sreću u inozemstvu, objavio je Luksemburški nogometni savez.

Prema medijskim napisima, očekuje se kako će Holtz preuzeti vođenje njemačkog trećeligaša Mannheima.

Inače, tijekom proteklih 15 godina Holtz je vodio reprezentaciju Luksemburga u 144 utakmice.

U tom razdoblju upisao je upisao 33 pobjede, 29 remija i 82 poraza.