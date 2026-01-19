Diaz se prvi put oglasio nakon kaosa u finalu AFCON-a: Duša me boli, ispričavam se svima

Podijeli :

AP Photo/Youssef Loulidi via Guliver

Brahim Diaz bio je jedan od ključnih igrača Maroka na Afričkom kupu nacija i svojim je golovima odveo reprezentaciju sve do borbe za naslov, no u završnici turnira doživio je veliki peh.

U prvih pet susreta postigao je isto toliko pogodaka – zabijao je u sve tri utakmice skupine, kao i u osmini finala i četvrtfinalu, čime je domaćina turnira gurnuo u borbu za medalje.

U finalu protiv Senegala Diaz je imao priliku postati nacionalni heroj i donijeti Maroku prvi naslov afričkog prvaka nakon 50 godina čekanja. U sudačkoj nadoknadi, pri rezultatu 0:0, dosuđen je jedanaesterac za Maroko. Diaz je preuzeo odgovornost, ali je pokušao panenkom, što je senegalski vratar Edouard Mendy bez većih problema obranio.

Promašaj je izazvao brojne reakcije, pa čak i nagađanja da je Diaz namjerno loše izveo penal jer je odluka suca bila dvojbena. Umjesto slavlja i titule, njegov promašaj dao je novu energiju Senegalu, koji je potom postigao pogodak i osvojio naslov. Nakon svega, Diaz se prvi put javno oglasio i uputio ispriku suigračima i navijačima.

“Duša me boli. Sanjao sam o ovoj tituli zahvaljujući svoj ljubavi koju ste mi pružili, svakoj poruci, svakom znaku podrške koji mi je dao osjećaj da nisam sam. Borio sam se svime što sam imao, srcem iznad svega. Jučer sam podbacio i preuzimam punu odgovornost. Ispričavam se od srca.

Bit će mi teško oporaviti se, jer ova rana ne zacjeljuje lako… ali pokušat ću. Ne zbog sebe, već zbog svih koji su vjerovali u mene i zbog svih koji su patili sa mnom. Nastavit ću ići naprijed dok vam jednog dana ne budem mogao vratiti svu ovu ljubav i postati izvor ponosa za moj marokanski narod”, napisao je igrač Reala na svojim društvenim mrežama.