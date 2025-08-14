Chelsea se odriče dijela nagradnog fonda s klupskog SP-a, donirat će ga obitelji Dioga Jote

Podijeli :

AP Photo/Czarek Sokolowski via Guliver Images

Chelsea će dio bonusa osvojenog na Svjetskom klupskom prvenstvu donirati obiteljima tragično preminulog Dioga Jote i njegovog brata Andrea Silve.

Londonski klub u srpnju je osvojio naslov svjetskog prvaka pobijedivši PSG 3:0 u finalu na stadionu MetLife, a nagrada je iznosila oko 114,6 milijuna dolara. Od toga je 15,5 milijuna namijenjeno za ravnomjernu raspodjelu među igračima, a isti iznos odlučeno je u dogovoru kluba i momčadi dodijeliti Jotinoj obitelji.

Iznos donacije premašuje pola milijuna dolara po osobi prije poreza i davanja. Podsjetimo, Diogo Jota i njegov brat Andre Silva poginuli su 3. srpnja u prometnoj nesreći u Španjolskoj, deset dana prije Chelseajeve pobjede. Liverpool, u kojem je Jota postigao 65 pogodaka u 182 nastupa, planira mu odati počast skulpturom na Anfieldu, povlačenjem dresa s brojem 20, te nizom memorijalnih aktivnosti i humanitarnih projekata u sezoni 2025./26.