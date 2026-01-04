Maresca se odrekao otpremnine, radi se o ogromnom iznosu

Enzo Maresca napustio je Stamford Bridge nakon lošeg niza od samo jedne pobjede u posljednjih pet utakmica, čime je Chelsea pao na peto mjesto ljestvice Premier lige.
Talijanski se stručnjak na razlazu odrekao otpremnine od čak 16 milijuna eura, javlja Goal.com.
Situaciju pojašnjava i The Sun, koji dodaje da je odluka donesena usred glasina da je već vodio razgovore s Manchester Cityjem o mogućem nasljeđivanju Pepa Guardiole. Objašnjavaju i da je Maresca je bio toliko ljutit zbog osjećaja da mu klupska hijerarhija radi iza leđa da nije ni želio razgovarati o uvjetima odlaska. Imao je pravo na spomenutih 16 milijuna eura jer je 2024. godine, prilikom dolaska iz Leicester Cityja, potpisao petogodišnji ugovor s opcijom produljenja na još jednu godinu.
Navodno je bio frustriran i zbog učestalih sukoba s klupskim čelnicima oko sastavljanja momčadi i mogućih transfera, kao i navoda da je ulazio u sporove s medicinskim osobljem, pritom dovodeći u pitanje zdravlje ključnih igrača poput Colea Palmera i Reecea Jamesa.
Maresca je imao plaću od oko 4.6 milijuna eura po sezoni, a momčad će privremeno preuzeti trener U-21 ekipe, Calum McFarlane koji će voditi momčad i u današnjem derbiju protiv Manchester Cityja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!