Mane nakon oduzetog trofeja: ‘Korupcija je prešla svaku mjeru’

Žalbeni odbor Afričke nogometne konfederacije (CAF) prihvatio je žalbu Maroka te ga je proglasio pobjednikom ovogodišnjeg afričkog Kupa nacija, dok je naslov oduzet Senegalu.
Maroko je bio domaćin natjecanja, a kontroverzna je bila finalna utakmica koju su u jednom trenutku napustili reprezentativci Senegala. U sudačkoj nadoknadi prvo je Senegal postigao pogodak koji je poništen, a samo koji trenutak kasnije dosuđen je jedanaesterac za Maroko.
Nezadovoljni zbog obje sudačke odluke Senegalci su napustili travnjak i stanka je trajala dvadesetak minuta. Po povratku Senegalaca nastavljen je finalni dvoboj, a Maroko nije uspio realizirati jedanaesterac. Čak štoviše, Senegal je do kraja slavio golom Pape Gueyea u prvom produžetku.
Međutim, sada mu je naslov oduzet i to pod objašnjenjem da je napuštanjem terena predao finalni dvoboj. Utakmica je registrirana pobjedom Marokanaca od 3-0. Postupak Senegalaca, tvrdi Žalbeni odbor CAF-a, direktno je kršenje članaka 82. i 84. pravilnika Afričkog kupa nacija.
Odluku je komentirao i Sadio Mane:
“Ovo je stvarno prešlo svaku mjeru. Ovo nije nogomet za koji se borimo, niti Afrika u koju vjerujemo”, rekao je Mané pa upozorio na rasprostranjenu korupciju: “Previše je korupcije u našem nogometu i to guši strast milijuna navijača diljem kontinenta. Igrači daju sve od sebe na terenu, ali odluke izvan njega odlučuju o utakmicama i trofejima.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!