Manchester City doveo 17-godišnjeg talenta: ‘Ovo je najbolji klub u Engleskoj i ostvarenje sna’

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Manchester City/Facebook

Manchester City potvrdio je dovođenje Jeremyja Monge, 17-godišnjeg engleskog krila koji stiže iz Leicestera i potpisuje ugovor do 2031. godine.

Riječ je o jednom od najvećih otočkih talenata, koji je prošao akademiju Lisica. Monga je u petak proslavio 17. rođendan.

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Monga je ekspresno preskakao uzraste, s 15 godina igrao je za U-21 momčad i postao najmlađi strijelac Premier lige 2. U travnju 2025. debitirao je u Premier ligi postavši drugi najmlađi igrač u povijesti natjecanja, a prošle sezone srušio je i rekord Judea Bellinghama kao najmlađi strijelac u povijesti Championshipa (protiv Prestona sa 16 godina i 37 dana).

“Kad sam saznao da je Manchester City zainteresiran, odmah sam znao da je to pravi izbor za mene. Za svakog mladog nogometaša dolazak u ovakav klub je ostvarenje sna”, rekao je Monga.

“Ovo je najbolji klub u Engleskoj u posljednjih deset godina, a prilike koje su dobili igrači poput Phila Fodena i Nica O’Reillyja pokazuju da put postoji. Privilegij je biti ovdje”, poručio je.

Sportski direktor Cityja Hugo Viana iznimno vjeruje u njega.

“Jeremy ima tek 17 godina i vjerujemo da će nastaviti napredovati. Smatramo da je ovo pravi sljedeći korak u njegovoj karijeri”, rekao je Viana.